Momento di cedimento all’Isola dei Famosi per Soleil che si lascia andare ad un pianto liberatorio. Motivo? La mancanza di Jeremias!

Soleil, durante l’ennesima lite con gli altri naufraghi, si è confrontata con Sarah Altobello, confessando di essere stanca e stufa delle tensioni venutesi a creare nei suoi confronti. Da quando Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola, la bella naufraga si sente molto sola: “È veramente difficile riempire certi momenti senza pensare alle persone care”, ha affermato la naufraga. “Non vedo l’ora di tornare a casa per condividere questo mio affetto”.

Isola dei Famosi, Soleil in lacrime per Jeremias: la dedica inaspettata

La nuova diretta ha visto l’ex protagonista di Uomini e Donne, Soleil Sorge, diventare leader della settimana, a seguito dell’eliminazione di Jeremias Rodriguez. La leader ha ottenuto come ricompensa un soggiorno all’Isla Bonita. Soleil ha deciso di condividere il suo premio con Riccardo Fogli, in segno di gratitudine, per quanto il cantante sia stato vicino sia a Soleil sia a Jeremias.

Ma stavolta il soggiorno sull’Isla Bonita non è piacevole come i precedenti passati con Jeremias: “Mi sta prendendo a malissimo, ogni cosa mi ricorda lui. Era la nostra Isola felice” ha confessato Soleil”.

Poco dopo Soleil ha fatto una speciale dedica a Jeremias e, sulla sabbia, ha scritto : “I love you”, sperando in questo modo di far arrivare il suo messaggio al ragazzo.

Nel frattempo, Jeremias Rodriguez, rientrato in Italia, dopo l’Isola dei famosi a Verissimo ha dichiarato: “Soleil mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”.

Non ci resta che aspettare il rientro in Italia di Soleil per vedere come si evolverà la love story nata in Honduras.

