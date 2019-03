Lucia Bramieri tradita dal fidanzato: la segnalazione choc a Pomeriggio CinqueAnche oggi è andata in onda una nuova puntata dello show di Canale 5. Barbara D’Urso, infatti, con il suo Pomeriggio Cinque continua a farci compagnia in questi pomeriggi quasi primaverili. Riscuotendo, giorno dopo giorno, un notevole successo. Complice di tale traguardo non solo la bellezza, l’obiettività e la bravura della padrona di casa. Ma, soprattutto, per gli argomenti trattati. Dopo, infatti, una parentesi legata a fatti d’attualità, la bella napoletana offre ampio spazio ad argomenti ‘leggeri’. Ci riferiamo, quindi, al gossip. Ospite della puntata di oggi è Lucia Bramieri. La donna, però, felicemente fidanzata con Gianluca Mastelli, è stata al centro di una segnalazione davvero choc. Ma vediamo cos’è accaduto.

Lucia Bramieri tradita dal fidanzato: la segnalazione choc a Pomeriggio Cinque

Pochi giorni fa, Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si erano presentati nello studio di Pomeriggio Cinque, raccontando la loro storia d’amore. I due, infatti, si frequentano da dicembre. Ma dicono di essere innamorati ed affiatati. Purtroppo per Lucia, ospite della puntata di oggi, però, è arrivata una segnalazione sul suo fidanzato. In cui viene chiaramente detto che Gianluca l’abbia tradita. “Cara Barbara ti scrivo a riguardo la storia d’amore tra Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli”, esordisce così la segnalazione di un’accanita telespettatrice di Pomeriggio Cinque. “La mia migliore amica, il 10 gennaio, è uscita a cena con Gianluca. Il quale, a sua volte, ha riferito che aveva intrattenuto con la signora Bramieri solo rapporti lavorativi”, continua l’email. Pronta la risposta di Lucia. La quale, certa del suo rapporto con il fidanzato, difende a spada tratta la sua relazione. Dichiarando, tra l’altro, che era a conoscenza di questa cena. Avvenuta in un loro periodo di crisi. Il problema, però, sussiste. Perché, stando a quanto riferisce Barbara D’Urso, Gianluca si sarebbe scambiato dei messaggi con la donna in questione fino all’8 marzo. C’è sicuramente qualcosa che non torna. Tuttavia, però, Gianluca ammette chiaramente la sua innocenza. Da che parte è quindi la verità? Lo scopriremo.

