Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, ha avuto un duro botta e risposta con un suo follower. L’ex tronista si è infuriato contro un suo haters.

Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, fidanzato con Beatrice Valli, è molto attivo sul suo profilo Instagram. Spesso pubblica scatti in famiglia e tra i tanti complimenti, qualche volta, spunta anche qualche critica. Marco e Beatrice vivono insieme alla figlia Bianca ed al piccolo Ale, figlio dell’ex corteggiatrice, avuto con il suo compagno precedente. Marco ha reagito davvero male ad un commento ricevuto all’ultimo post pubblicato.

Uomini e Donne, Marco Fantini sbotta contro un follower: “Non sai nulla”

Marco Fantini è il fidanzato di Beatrice Valli. I due si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne nel 2014 e dal giorno della scelta, la bellissima coppia non si è mai separata. Beatrice aveva già un figlio quando è entrata nella trasmissione, Ale, avuto dalla sua ex relazione con Nicolas Bovi, calciatore. Il piccolo aveva solo pochi mesi quando Marco e Beatrice si sono innamorati e dunque, lui l’ha visto crescere.

L’ex tronista ha pubblicato su Instagram uno scatto sul divano insieme alla piccola Bianca ed al dolce Ale con un messaggio molto bello:

“Le cose che preferisco della domenica…pigiama e coccole tutto il giorno. È questo il regalo più bello che può ricevere un papà”.

Tantissimi complimenti per Marco e per i due piccini, davvero bellissimi. Qualcuno però, non ha apprezzato il post. Un utente ha commentato: “È davvero fastidioso come fai finta che Ale sia tuo figlio quando non lo è solo perchè alle persone piace…questo trasmetti!”.

Questo giudizio a Marco non gli è andato proprio giù e per questo motivo è sbottato. “Sei più fastidioso di un sassolino nelle scarpe con questi commenti effimeri e privi di senso, visto che non sai nulla di quello che sono e che faccio”: è stata questa la risposta di Marco Fantini all’utente che ha criticato il suo atteggiamento con il figlio di Beatrice. Sui bimbi o sui figli non si discute: nessuno può giudicare ciò che non sa.

