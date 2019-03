Ultimo messaggio straordinario della Madonna di Medjugorje del 18 marzo 2019

Oggi, 18 marzo 2019, sarà consegnato a Mirjana il messaggio straordinario da Medjugorje. Un evento molto atteso tra i fedeli di tutto il mondo. Ricordiamo che, solitamente, il messaggio della Madonna di Medjugorje arriva nei giorni 25 e 2 di ogni mese. Questa volta, tuttavia, nel mese di marzo come negli anni scorsi, arriverà un messaggio straordinario da Medjugorje. L’attesa continua a crescere: tutti vogliono conoscere le parole della Vergine Maria.

C’è molta attesa. I fedeli non aspettano altro. Mirjana si recherà sulla collina nel posto in cui di solito avviene l’apparizione per raccogliere il messaggio della Vergine Maria intorno alle 13.00 di oggi, 18 marzo 2019. In seguito alle preghiere, la Madonna di Medjugorje lascerà il suo messaggio di pace.

Intanto, nell’attesa del messaggio del 18 marzo, postiamo qui di seguito l’ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 marzo 2019: “Cari figli, vi chiamo apostoli del mio amore, vi mostro mio Figlio che è vera pace e vero amore. Come madre, per misericordia di Dio, desidero condurvi a Lui. Figli miei, perciò vi invito a guardare voi stessi partendo da mio Figlio, a guardare Lui con cuore e con cuore vedere dove siete voi e dove va la vostra vita. Figli miei, vi invito a capire che ringraziando mio Figlio, siete vivi per mezzo del Suo amore e del Suo sacrificio. Voi chiedete a mio Figlio di essere buono e misericordioso con voi e da tanto tempo io vi invito alla misericordia. Chiedete a Lui di essere buono e che vi perdoni e da tanto tempo io prego i miei figli di perdonare e di amare tutti gli uomini che incontrano. Quando con cuore comprenderete le mie parole, comprenderete e conoscerete il vero amore e potrete essere apostoli di questo amore, i miei apostoli. Miei cari figli, vi ringrazio”.

Qui, invece, pubblicheremo il messaggio straordinario della Madonna di Medjugorje del 18 marzo 2019: