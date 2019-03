Stefano e Belen sono tornati insieme? Arriva l’indizio che toglie ogni dubbio

Tra le coppie più amate dagli italiani non si può non annoverare quella formata dal ballerino e presentatore, da qualche tempo, Stefano De Martino e dalla show girl Belen Rodriguez. I due, infatti, hanno avuto una lunga storia d’amore che si è conclusa tre anni fa. Il loro legame, però, reso ancora più forte dal fatto che hanno avuto un figlio bellissimo, è sempre stato molto forte ed i sospetti di un ritorno di fiamma sono fin qui tornati ciclicamente.

I due, fino a questo momento, hanno sempre smentito un loro ritorno insieme, parlando di semplice affetto. In realtà, però, nelle ultime ore sono sbucate delle foto condivise da “Chi” che sembrano chiarire in maniera definitiva che la coppia sia molto vicina ad andarsi a ricongiungere.

Stefano e Belen sono tornati insieme?

Dalle foto condivise da “Chi” e mandate in onda nel corso di “Mattino Cinque” si vedono i due in atteggiamenti, per così dire, equivoci durante una festa. Sono stati immortalati, infatti, mentre si abbracciavano e si scambiavano attenzioni, con degli sguardi che lasciavano trasparire un certo trasporto, per così dire. Come riportato da “Mattino Cinque”, i due sarebbero davvero tornati insieme per la gioia di tanti italiani.