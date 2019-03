Uomini e Donne, Tina Cipollari, l’ex marito tra i corteggiatori del programma di Maria De Filippi?

Torna oggi, lunedì 18 marzo 2019, l’appuntamento con Uomini e Donne, il programma di punta del pomeriggio di Canale 5. Quest’oggi, come sempre, la puntata sarà dedicata al trono over, ma alcune indiscrezioni e anticipazione sul programma di Maria De Filippi parlano della comparsa di un personaggio assolutamente unico che arriverebbe in studio, forse proprio tra il parterre dei corteggiatori del trono over.

Uomini e Donne, Chicco Nalli corteggiatore del Trono Over?

Si tratterebbe dell’ex marito di Tina Cipollari Chicco Nalli. Pare infatti che l’ex compagno della opinionista di Uomini e Donne potrebbe essere disposto ad accettare una proposta di Maria Di Filippi di diventare magari un cavaliere all’interno del trono over del programma. Sicuramente, se così fosse, bisognerebbe vedere la reazione di Tina Cipollari l’ex moglie davanti a questa situazione. Non sarà sicuramente facile riuscire a gestire magari le emozioni e le sensazioni nel vedere il proprio ex marito corteggiare un’altra donna.

Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 18 marzo 2019 Trono Over

Intanto per quanto riguarda le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne lunedì 18 marzo sappiamo che l’appuntamento del Trono Over comincerà nuovamente con una lite tra Tina e Gemma. Il motivo sarebbe che anche questa volta la dama di Torino avrebbe rifiutato il corteggiamento di Rocco Fredella che, nonostante tutto, stava continuando a tenere una porta aperta nei riguardi di Gemma per un eventuale riavvicinamento. Al centro dello studio poi arriveranno anche David e Cristina che parleranno dell’esterna, ma il cavaliere di Uomini e Donne, David, dichiara di essere innamorato perso di Cristina e di non volerla lasciare andare. Quindi dopo quello che sembra essere un bacio appassionatissimo i due decidono di lasciare il programma insieme e vivere la loro storia d’amore fuori dal programma di Uomini e Donne. Sarà amore o li rivedremo tra qualche tempo perché le cose non sono andate per il meglio?

