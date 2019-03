Uomini e Donne over, nuovo attacco di Tina contro Gemma fuori dagli studi

Senza ombra di dubbio la rivalità che si è venuta a creare nel trono over del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” tra le due sta entusiasmando sempre più spettatori. Ogni qual volta le due si trovano a condividere lo studio vengono fuori dei duelli sempre molto divertenti per chi vi assiste. E non sono mancati momenti di tensione altissima, come quando arrivarono praticamente alle mani.

Stavolta l’ultimo attacco da parte della nota opinionista alla corteggiatrice è arrivato lontano dagli studi Mediaset. E, in maniera più specifica, su Instagram. Proprio su questo social network, infatti, un utente le ha chiesto a chiare lettere di “distruggere” Gemma. La sua risposta, chiaramente, non si è fatta attendere ed anzi è stata chiara e netta come al solito.

Uomini e Donne, trono over: ancora Tina contro Gemma

Come detto, a questa richiesta quanto meno singolare fatta via Instagram da un suo seguace, la bella Tina ha risposto con una frase che rispecchia a pieno quello che è il suo stile: “Lo farò con piacere”. In ogni caso, va sottolineato come il tutto sia avvenuto in maniera scherzosa. In una sessione di domande sul social network, poi, a chi le ha chiesto se sentisse la mancanza di Gemma, Tina ha risposto in maniera ancora una volta eloquente: “Proprio per niente!”