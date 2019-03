Valentina Vignali senza vestiti: la foto sui social fa impazzire tutti.

Valentina Vignali è certamente una delle donne più apprezzate del momento sui social. La sua è una vera e propria ascesa. Un corpo mozzafiato, un sorriso che incanta, la semplicità che ti rapisce e l’indiscutibile talento nella palla a canestro la rendono una vera e propria star dei social. Su Instagram, il principale social network dei vip, Valentina è seguitissima. Oramai sono più di due milioni i seguaci che ogni giorno visualizzano i suoi contenuti e interagiscono con lei attraverso le storie e i post. A proposito di post, poco fa la cestista italiana ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il motivo? La bella Vignali è senza vestiti e, per la gioia dei fan, indossa soltanto un completo intimo.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali in intimo trasparente: il dettaglio fa impazzire tutti

Valentina Vignali senza vestiti indossa soltanto un completo intimo: fan in delirio

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sui gossip legati a Valentina Vignali e vedere tutte le sue foto, allora CLICCA QUI

Poco fa Valentina Vignali ha postato sul suo profilo Instagram una foto da mozzare il fiato. La bella cestista italiana si è mostrata in tutto il suo splendore in uno scatto in cui indossa soltanto un completo intimo di colore magenta con ricami neri. Il suddetto completo le sta a pennello e sembra quasi dipinto sul suo splendido corpo da atleta. Inutile dire che la foto in meno di un giorno ha totalizzato un numero di like impressionante. Quasi centocinquanta mila cuoricini sono stati lasciati dai fan della Vignali sotto il post, per non parlare degli oltre seicento commenti di apprezzamento. Insomma se non si fosse ancora capito la Vignali su Instagram è diventata oramai una vera e propria star, tra foto con il suo ragazzo, scatti di vita quotidiana e post a canestro, la bella cestista non perde mai occasione di mostrarsi in tutto il suo splendore, per la gioia di tutti i suoi followers.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali, spiacevole episodio: minacciata e perseguitata, apprensione tra i fan