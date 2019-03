Vittorio Brumotti, aggredito durante un servizio per Striscia la Notizia. A quanto pare la presenza del noto inviato del tg satirico avrebbe attirato molta attenzione.

Vittorio Brumotti, noto inviato del tg satirico di Canale 5 “Striscia la notizia”, è stato aggredito e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, nella mattinata di lunedì 18 marzo. Il campione di bike trail era in Puglia per condurre un’inchiesta riguardo lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre sulla sua indimenticabile bicicletta, il Brumotti, insieme al cameraman, si trovavano in città già da qualche giorno. Tuttavia la sua presenza avrebbe attirato molta attenzione anche da parte di persone che non hanno molto gradito i suoi movimenti ma soprattutto la sua curiosità. Per l’inviato sarebbe già la seconda aggressione in poco tempo. Ma quali sono le condizioni del Brumotti? Scopriamolo insieme.

Vittorio Brumotti, aggredito durante un servizio: finisce in ospedale

L’inviato, Vittorio Brumotti, si trovava in via Diego Alvarez a Trani in sella alla sua bici e indossava una videocamera sul casco, in compagnia del cameraman della troupe. Come abbiamo detto però la sua presenza però non era gradita, infatti è stato raggiunto da persone non identificate, che lo hanno aggredito. Da quanto si apprende, Brumotti ha dovuto ricorrere al soccorso del personale del 118 di servizio a Trani ed è stato successivamente trasportato e ricoverato per accertamenti all’ospedale di Bisceglie. Per fortuna le sue condizioni sembrerebbero non essere gravi anche se l’inviato del tg satirico ha riportato un trauma cranico e qualche ematoma sul corpo. Inoltre, secondo alcune fonti i Carabinieri di Trani avrebbero fermato una persona.

