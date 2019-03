Vittorio Grigolo: età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere

Pochi istanti fa è stata ufficializzata la notizia. Com’è ormai noto a tutti, sabato 30 marzo partirà il serale di Amici di Maria De Filippi. Proprio in queste settimane, infatti, tutti gli alunni della scuola si sono sottoposti agli esami di idoneità. La classe era quasi completa. Mancavano, quindi, soltanto i direttori artistici. E così, Maria De Filippi, ogni giorno, con un divertente gioco lanciava dei chiari indizi. Affinché questi potessero indovinarlo. Pochi giorni fa, quindi, vi avevamo annunciato che uno di essi era Ricky Martin. Chi sarà, quindi, l’altro? Come dicevamo, quindi, l’altro direttore artistico è Vittorio Grigolo, cantante lirico. Ma conoscete proprio tutto di lui? Beh, ve lo presenteremo brevemente. Senza tralasciare, però, alcun tipo di dettaglio.

Vittorio Grigolo: età e carriera del noto cantante lirico

Vittorio Grigolo è nato ad Arezzo. Ben presto, però, si trasferisce a Roma con la sua famiglia. La sua passione per la musica inizia all’età di quattro anni. Mentre, scopre la passione per la musica lirica all’età di sei anni. Accompagnando la madre dall’oculista, udì suonare il padre dell’oculista l’Ave Maria. Ed iniziò a cantarla a sua volta. Suscitando, così, l’interesse del signore in questione. Tanto da convincerlo a presentarsi ad un’audizione presso il coro della Cappella Sistina che lo scelse diventando poi voce solista del coro. Dopo questo primo passo, Vittorio ha studiato canto alla Schola Puerorum cantorum della Cappella Sistina. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. A tredici anni, infatti, ha cantato nella Tosca con Luciano Pavarotti. Grigolo debutta poi in tantissimi e famosissimi spettacoli lirici. Tra cui Il barbiere di Siviglia, Così fan tutte, L’elisir d’amore, La traviata, Rigoletto. Ma non solo. Perché Vittorio è protagonista di diversi film televisivi. Ricordiamo, infatti, il Rigoletto. In cui interpreta il ruolo del Duca di Mantova. Nel 2018, infine, è direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi.

Vittoria Grigolo: vita privata del noto cantante lirico

Purtroppo, della vita privata del cantante lirico si conosce davvero ben poco. Nonostante, infatti, Vittorio abbia un profilo Instagram davvero molto attivo, non si percepisce nulla sulla sua vita privata. Il cantante, infatti, è solito condividere scatti dei suoi spettacoli teatrali.