Wanda Nara ha scioccato i suoi fan: in queste immagini è in camerino: la toccano ovunque e si vede chiaramente.

Siamo al cospetto di una delle wags non solo più conosciute ma anche più amate in senso assoluto. Quello che le ha permesso di affermarsi ad altissimi livelli è certamente la sua capacità di saper stare davanti ad un teleschermo, ma non si può sottovalutare la straordinaria bellezza che la caratterizza. Oltre alla sua capacità di sapere sempre come provocare i propri seguaci su Instagram.

Proprio nelle ultime ore, a tal proposito, la bellissima argentina ha condiviso con i suoi fan alcuni video che la ritraggono mentre si prepara in un camerino. A renderla ancora più bella un truccatore che, però, nel prepararla la tocca praticamente ovunque.

Wanda Nara in camerino, le immagini fanno girare la testa

Nei video in questione, infatti, si vedono le mani del truccatore in questione intrufolarsi sotto i vestiti della modella per applicarle del trucco. Nel frattempo, lei impassibile continua a riprendere quei momenti che hanno fatto impazzire i suoi seguaci. Trattandosi di storie, però, non è dato conoscere quelle che sono state le reazioni dei suoi seguaci.

Le immagini non sono consigliate ad un pubblico debole di cuore, come si suol dire. E, d’altronde, è un qualcosa di molto comune quanto c’è di mezzo la bella argentina.

