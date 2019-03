William e Kate, matrimonio in crisi: il motivo è clamoroso. A quanto pare per la duchessa c’è una rivela da tenere sott’occhio.

Il Daily Mail, quotidiano britannico, continua a rilasciare informazioni importanti sulle vicende della famiglia reale. A quanto pare c’è aria di crisi tra William Windsor e Kate Middleton, rispettivamente duca e duchessa di Cambrige. Come riportato all’interno dell’articolo del Daily, il motivo che sta creando tensioni nella coppia è una donna. Un retroscena alquanto particolare che il noto tabloid non si è fatto scappare. Ma non è finita qui, il quotidiano infatti ha rivelato anche il nome della famosa donna, ex modella di 35 anni, che sta mettendo i bastoni fra le ruote.

William e Kate, matrimonio in crisi: la causa sarebbe una ex modella di 35 anni

Il Daily Mail afferma che questa donna, rivale della duchessa, è Rose Hanbury: ex modella di 35 anni, sposata dal 2009 con il marchese di Cholmondeley sa cui ha avuto tre figli. Le ragioni della presunta concorrenza non sono chiare, ma non c’è dubbio che le due coppie siano diventate intime amiche da quando il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno ricevuto Anmer Hall, casa di campagna, dalla Regina come regalo di nozze. “A prima vista, è bizzarro, ma Kate sembra vedere Rose come un rivale” riporta il tabloid. Infatti la duchessa di Cambridge sembra non vedere di buon occhio il rapporto tra la bella Hanbury e suo marito. Inizialmente la duchessa e l’ex modella erano diventate, con il passare degli anni, amiche intime. Tuttavia, al momento, nutrirebbe dubbi nei suoi confronti. Non sono arrivate conferme in merito dai rispettivi interessati ma la notizia è stata rilasciata dopo che Kate Middleton è stata vista da sola la gala della National Gallery.

