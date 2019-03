Antonella Clerici irrompe alla Prova del cuoco, reazione della Isoardi

Tra i volti iconici del mondo della RAI non si può non annoverare la Clerici, che ormai da anni è amata da milioni di italiani legatissimi al mondo del piccolo schermo. Per anni è stata la padrona di casa del noto programma “La Prova del cuoco”, che ha però lasciato nello scorso giugno dopo 19 anni al timone. Il testimone lo ha raccolto poi Elisa Isoardi, con la quale conserva un ottimo rapporto, come da lei stessa dichiarato.

Durante la diretta di stamattina, però, la Clerici ha spiazzato tutti facendo irruzione negli studi del programma. Sono rimasti senza parole sia l’ex compagna di vita di Elisa Isoardi, sia Andrea Mainardi, che era ospite dello show. Non sapevano, infatti, cosa dire, con la situazione che è rientrata nel momento in cui ha preso la parola Antonella.

Antonella Clerici spiazza Elisa Isoardi alla Prova del cuoco

Questa la spiegazione che ha fornito a proposito di questa sua sortita: “Io ed Elisa ci sentiamo spesso e le avevo promesso di farle una sorpresa in diretta. Ho concluso la mia esperienza a Sanremo Young (in cui ha anche sfoderato un look rock) e mi sono decisa a farlo. Ho visto che in diretta c’era Andrea Mainardi ed ho pensato che ci fossero tutti i presupposti. Sembrava essere fatto appositamente”.