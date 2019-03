Ascolti Tv lunedì 18 Marzo: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera. Vediamo tutti gli ascolti dei programmi di ieri.

Quella di ieri, è stata una serata ricca di appuntamenti davvero imperdibili in televisione. Su rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Il Nome della Rosa. Mentre Rai 2 ha trasmesso il programma Made in Sud. Per quanto riguarda la Mediaset, Canale 5 ha proposto il famoso reality de l’Isola dei Famosi, mentre su Italia è andato in onda John Wick Capitolo 2.

Ma come saranno stati gli ascolti Tv? Vi offriamo dettagliatamente i dati auditel di tutti gli appuntamenti di ieri.

Nella serata di ieri, lunedì 18 marzo 2019, su Rai1 la terza puntata della fiction Il Nome della Rosa ha conquistato 3.894.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5 la decima puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.827.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 2.030.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Italia 1 John Wick – Capitolo 2 ha intrattenuto 1.379.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 il ritorno di Reportha ottenuto 1.644.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza il 3.6% di share. Su La7 la serie Grey’s Anatomy 14 ha registrato 811.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8Skyfall ha ottenuto 565.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove l’esordio di Cucine da Incubo 7 ha realizzato 560.000 spettatori con uno share del 2.2%. Sul 20 Interstellar ha raccolto 283.000 spettatori con l’1.4%.