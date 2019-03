Belen Rodriguez alle prove per Colorado, zoom sulle te**e della Cipriani: “Sono più grandi da vicino”

Belen Rodriguez sta per partire per una nuova ed avvincente avventura targata Mediaset: la bella showgirl sarà alla conduzione dello show comico con Paolo Ruffini e tanti altri personaggi. La argentina è alle prese con le prove a Milano in questi giorni. Sono momenti di intenso e duro lavoro per Belen: ripassare e ripassare il copione per poi mettere tutto in scena. Tutto ad incastro con i comici che entrano sul palco e gli altri conduttori. La bella argentina ci ha dato già un piccolo assaggio di quello che vedremo a Colorado: in qualche storia Instagram si è vista già un po’ di scenografia e qualche altro dettaglio.

Belen Rodriguez e le te**e della Cipriani: “Vi assicuro che sono più grandi da vicino”

Belen non ne ha mai fatto segreto. Ha sempre detto che le te**e, come ama chiamarle, sono tra le parti più belle del corpo di una donna. Ricordate quando in qualche programma televisivo esclamò a gran voce: “Viva le te**eeee”? Beh, quella voce la sentiamo ancora nei meandri della nostra mente.

Ecco, diciamo che per la bella e dolce Belen, stanno quasi diventando un’ossessione in questi giorni di intenso lavoro a Colorado. Sì, perché lì con lei c’è anche Francesca Cipriani, nota showgirl che ha partecipato a L’Isola dei Famosi ed a tantissimi altri programmi televisivi. E’ sempre sulla cresta dell’onda e di qui a poco la vedremo sul palco di Colorado, come ci ha involontariamente annunciato anche la Rodriguez. In una storia Instagram, inquadrandola con un bel po’ di zoom, ha detto ai suoi followers: “Vi assicuro che sono più grandi da vicino, così non le rendo giustizia”. Insomma, ha voluto spendere qualche parola su Francesca Cipriani e quel dettaglio che proprio non può passare inosservato quando la si vede, sia in tv che dal vivo.