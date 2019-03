Belen Rodriguez e Paolo Ruffini tornano a condurre insieme il programma comico, Colorado. La fidanzata dell’attore e comico, Diana Del Bufalo, sarà gelosa?

La showgirl e modella, Belen Rodriguez, e l’attore, Paolo Ruffini, saranno i conduttori dell’imminente edizione di Colorado, il programma comico in onda su Italia 1. La coppia alla presentazione è già stata vista dal pubblico nelle edizioni del 2011 e del 2012. Saranno tantissimi i comici della ventesima edizione di Colorado: tra i volti noti del programma ricordiamo ad esempio Max Pisu, Gianluca Impastato, Raffaele D’Ambrosio e tanti altri. Molte new entry come Vincenzo Albano, Andrea Carlini, Federico Parlanti e tantissimi altri parteciperanno per la prima volta alla nota trasmissione. Ma ritornando alla coppia di conduttori, molti si sono chiesti: Diana Del Bufalo non sarà gelosa della vicinanza del suo fidanzato con la bellissima argentina?

Colorado 2019, Belen e Paolo Ruffini di nuovo insieme: la verità sulla gelosia di Diana

Belen Rodriguez e Paolo Ruffini sono i conduttori della nuova edizione di Colorado, il programma comico in onda su Italia 1. Durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la coppia di presentatori ha svelato qualche primo indizio su cosa il pubblico deve aspettarsi. La showgirl e modella argentina ha ammesso che sarà protagonista di veri e propri sketch. Belen e Paolo hanno anche svelato che faranno una piccola sitcom che li vedrà protagonisti: i due fingeranno di essere fidanzati. Non mancheranno certamente le risate! Tutti però si son chiesti se la fidanzata di Paolo, Diana Del Bufalo, teme la bella modella.

La risposta di Paolo ha sciolto ogni dubbio: “Sono tranquillissimo. È vero che in passato, proprio sul palco di Colorado, mi ha fatto delle scenate di gelosia, ma erano solo gag”. Dunque, nessuna gelosia per Diana che vede il suo compagno molto vicino alla bella Belen Rodriguez. Insomma, è chiaro che alla base di ogni rapporto deve esserci la fiducia e Diana è più che sicura sulla sua storia d’amore con Paolo Ruffini.

Per ulteriori news su Diana Del Bufalo, Belen Rodriguez, Paolo Ruffini e per scoprire tutte le novità sulla prossima edizione di Coloradao—> CLICCA QUI