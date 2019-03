Belen e Stefano sono tornati insieme? La risposta di Cecilia Rodriguez.

E’ la domanda che tutti i fan della coppia si stanno facendo oramai da più di un mese a questa parte. “Ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme?” Purtroppo a questo quesito non possiamo dare una risposta certa in quanto, i diretti interessati, non si sono pronunciati ufficialmente in tal senso. A parlare per loro però ci sono le foto dei paparazzi, pubblicate dal settimanale Chi. E ancora i video all’aeroporto, in cui i due qualche tempo fa si scambiavano dolci tenerezza. Di piccoli indizi come questi appena citati nell’ultimo mese ce ne sono tanti, ma di certezze, quelle sono ancora non sufficienti per pronunciarsi in maniera sicura. Ma se né Belen né Stefano si espongono sulla loro attuale presunta relazione, lo ha fatto la sorella della showgirl argentina, ovvero Cecilia Rodriguez che, in una intervista, ha rivelato cose decisamente interessanti sul rapporto tra Belen e Stefano.

Belen Rodriguez e Stefano sono tornati insieme? Ecco cosa pensa Cecilia Rodriguez

Durante una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv, Cecilia Rodriguez ha parlato anche del presunto ritorno di fiamma tra la sorella Belen e l’ex marito Stefano De Martino. A tal proposito Cecilia si è espressa in questi termini: “Per me il ritorno di fiamma non esiste. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai…Comunque se Belen è felice io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate…Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto io non posso far altro che appoggiarli”. Insomma il pensiero di Cecilia è chiarissimo, chissà se i diretti interessati la penseranno allo stesso modo?

