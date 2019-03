Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed attuale fidanzata di Riccardo Gismondi, ha parlato del suo intervento di mastoplastica additiva.

Un ex volto di Uomini e Donne, corteggiatrice e scelta di Riccardo Gismondi, si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva. Attraverso il suo profilo Instagram ha spiegato il motivo della sua decisione. C’è da aggiungere che Camilla non è l’unica ad essere ricorsa al bisturi per migliorare il proprio aspetto fisico: tantissime le sue colleghe hanno ammesso di aver fatto dei ritocchini al proprio corpo.

Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo confessa: “Mi sono rifatta perchè ero complessata”

Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi fidanzata con l’ex tronista Riccardo Gismondi, ha ammesso tramite il suo profilo Instagram di essersi rivolta al chirurgo plastico per una mastoplastica additiva. La giovane ragazza romana ha pubblicato uno scatto che la ritrae in costume: i fan hanno subito notato la differenza con il suo décolleté attuale, visibilmente lievitato. L’ammissione della Mangiapelo ha confermato ciò che pensavano i suoi followers.

Camilla ha spiegato che ciò che ha fatto non è un male: si è definita estremamente complessata sul suo ex décolleté ed ha deciso di volersi vedere allo specchio come desidera. Dopotutto, non ha sconvolto la sua fisionomia, come detto da lei. L’ex corteggiatrice ha spiegato che ora è molto più sicura del suo corpo ed automaticamente si sente più serena. Tutti i suoi fan hanno apprezzato la sincerità di Camilla che, senza peli sulla lingua, ha ammesso di essersi rifatta.

Sono tantissime le donne che ricorrono alla chirurgia estetica per migliorare una parte del proprio corpo e nessuno può giudicare le decisioni altrui. L’importante è sempre essere felici del proprio corpo e della propria persona.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi sono una delle coppie più amate nate nel programma Uomini e Donne. Sono fidanzati da due anni e, nonostante la piccola crisi attraversata la scorsa estate, il loro amore è sempre molto forte. I due hanno anche partecipato al programma Temptation Island: neanche le piccole situazioni spiacevoli che prevede il programma hanno permesso a Riccardo e Camilla di separarsi.

