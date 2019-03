Cecilia Rodriguez, splendido gesto per il suo compleanno: applausi per lei

Nella giornata di ieri ha quasi monopolizzato l’attenzione di tutti il compleanno di Cecilia Rodriguez, che infatti sui suoi canali social ha ricevuto tantissimi messaggi davvero molto belli di auguri da parte dei suoi fan. Come da lei stesso ammesso in una serie di stories su Instagram, non ha avuto il tempo di ringraziare tutti perché si è voluta godere un po’ la sua famiglia.

Ha fatto parlare certamente il regalo che ha fatto Ignazio Moser per il ventinovesimo compleanno di lei, ma stamattina l’argentina ha parlato a chiare lettere del gesto straordinario di cui si è resa protagonista.

Cecilia Rodriguez, splendido gesto per il suo compleanno

Ha, infatti, organizzato una raccolta fondi tra tutte le persone che la conoscono e la seguono per la “Fondazione Umberto Veronesi”. Al posto del regalo, ha chiesto loro una donazione. Insomma, una vera e propria opera rivolta a tutte le persone più bisognose e che non godono di tutti i privilegi di cui invece gode il resto della gente. Ci ha tenuto, nelle sue storie, a ringraziare tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo per questa causa a dir poco nobile.