Cosa vedere Stasera in Tv, martedì 19 marzo? Ecco una lista di tutti gli imperdibili ed interessantissimi programmi di questa sera. Buona visione.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

con Flavio Insinna 20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I soliti ignoti” (Game show) con Amadeus

21:25 – "Meraviglie" (Documentario) Un nuovo viaggio nella nostra penisola con Alberto Angela.

Un nuovo viaggio nella nostra penisola con Alberto Angela. 23:05 – “Porta a porta” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

18:50 – “NCIS: New Orleans” (Telefilm)

19:40 – “NCIS” (Telefilm)

20:30 – “Tg 2 20:30” (Attualità)

21:05 – "Ammore e malavita" (Film-musical) Ciro (Giampaolo Morelli) ha l'ordine di eliminare Fatima (Serena Rossi), testimone scomoda di un omicidio. Quando si rincontrano, però, riscoprono l'amore dimenticato della loro adolescenza.

Ciro (Giampaolo Morelli) ha l’ordine di eliminare Fatima (Serena Rossi), testimone scomoda di un omicidio. Quando si rincontrano, però, riscoprono l’amore dimenticato della loro adolescenza. 23:40 – “Fatti unici” (Sitcom)

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Varietà)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:40 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – “ #cartabianca” (Attualità)

24:00 – “Tg 3” (Attualità)

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap)

21:25 – “Il segreto” (Telenovela)

22:30 – “Una vita” (Telenevola)

23:30 – “Lo straniero che venne dal mare” (Film-drammatico)

Stasera su Canale 5:

18:45 – “Avanti un altro” (Quiz)

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:20 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – "Benvenuti al Nord" (Film-commedia) Il napoletano Mattia (Alessandro Siani) è trasferito a Milano. E viene ospitato dal suo amico Alberto (Claudio Bisio). I ruoli nella città lombarda si invertiranno. Mattia riscoprirà il senso del dovere; mentre Alberto i piaceri della vita.

Il napoletano Mattia (Alessandro Siani) è trasferito a Milano. E viene ospitato dal suo amico Alberto (Claudio Bisio). I ruoli nella città lombarda si invertiranno. Mattia riscoprirà il senso del dovere; mentre Alberto i piaceri della vita. 23:20 – “Tg 5” (Attualità)

Stasera su Italia 1: