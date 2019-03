‘Elisa Isoardi incinta’, finalmente l’annuncio in diretta: le parole della conduttrice

Elisa Isoardi era lì a ‘La Prova del Cuoco’, intenta a preparare i suoi piatti insieme allo chef Fabio Campoli, quando ha dato un annuncio molto importante sui rumors che circolano. Sui social, infatti, è da tempo che chiedevano ad Elisa Isoardi: “Sei incinta?”. Diverse volte sono apparsi commenti di questo tipo sotto ai suoi post Instagram e non solo. Così, ad un certo punto, Elisa ha voluto smentire queste voci in maniera categorica. Un annuncio che ha spento i sogni e le illusioni di chi credeva fosse in dolce attesa.

‘Elisa Isoardi incinta’: una voce sempre più insistente smentita in diretta

Ultimamente, circolano delle voci su un avvicinamento ad Alessandro Di Paolo. Voci che si sono poi sommate a quelle relative alla gravidanza. Insomma, sul web si fa molto presto a fare i vari 2+2… insomma, diversi followers hanno insinuato che fosse incinta. Così, la bella Elisa, approfittando anche della presenza di Antonella Clerici che è passata a trovare il suo vecchio pubblico, ha annunciato: “Non voglio un bambino eh. Non sono incinta, ma lo dicono solo perché sono grassa. Vorrebbero che lo fossi. Scrivono che sono incinta solamente perché sono grassa. Sul rinnovo di contratto, non si fanno quelle cose”. Insomma, Elisa Isoardi ha forse preso qualche chilo, come lei stessa scrive su Instagram, ma di certo non è incinta.

Anno nuovo: Isoardi ancora a La Prova del cuoco

La conduttrice ha spiegato più volte che, sì, c’è stato un avvio non proprio roseo per il programma con la sua conduzione. Il pubblico era troppo affezionato ed abituato ad Antonella Clerici e, forse, ha preso poco bene l’arrivo di Elisa. Tuttavia, dopo quell’inizio non proprio semplice, è andato tutto liscio. Anzi, il programma ha anche ripreso ad essere appropriatamente seguito dal pubblico.