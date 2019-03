Elisabetta Canalis, uguale alla mamma: solo una differenza. La bella ex velina è una delle donne più amate ed invidiate d’Italia.

Elisabetta Canalis, ex velina e nota showgirl italiana, è una delle donne più amate ed invidiate d’Italia. Anche se si è allontanata dal mondo della tv italiana, continua a vantare un seguito notevole anche di recente sui social network. In particolare su Instagram è seguita da più di due milioni di utenti e questo fa di lei una vera e propria istituzione. La bella modella è da tempo ormai che non risiede più in Italia. Infatti da quando si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri, la sua nuova casa è Los Angeles. La coppia inoltre ha una bellissima figlia, Skyler Eva, presente anche in vari post della Canalis. Nelle ultime però l’ex velina ha pubblicato nelle storie di Instagram un incredibile video con la sua bellissima mamma.

Elisabetta Canalis, l’incredibile somiglianza con la mamma ma c’è…

Nel video postato tra le storie di Instagram, si vede Elisabetta in compagnia della mamma. Scherzando l’ex velina afferma: “Assomiglio alla mia mamma? Sicuramente come fantasia e colore si” riferendosi al loro abbigliamento. Ma la somiglianza tra le due è incredibile! L’unica differenza evidente è il colore di capelli poiché Elisabetta li ha castani e la mamma biondi. Tuttavia anche dalle espressioni la somiglianza è evidente. Probabilmente l’ex velina l’ha chiesto proprio perché è consapevole di assomigliare alla sua bellissima mamma. Una bellezza che è molto fiera di condividere nei vari post pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram.

