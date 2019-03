Estrazione Million Day oggi 19 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Ogni giorno, e quindi anche oggi, torna puntuale l’appuntamento con quella che è una delle estrazioni più attese in Italia in senso assoluto. Stiamo parlando, ovviamente, del Million Dat, che torna questa sera alle ore 19.00 mettendo, come al solito, in palio per chi vi prende parte un milione di euro per tutti quelli che si riveleranno essere biglietti vincenti. La cifra messa in palio, dunque, va da sé, è di quelle importanti e va da sé che non sono certamente pochi coloro che quotidianamente tentano la fortuna grazie a questa lotteria che promette fuoco e fiamme. L’appuntamento, come ormai da tradizione, è alle ore 19.00 ed ora andiamo a vedere quello che è il regolamento di questo gioco.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 19 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 19 marzo | Come si gioca

Come detto è una estrazione quotidiana e questo vuol dire che si potrà sempre ritentare il giorno dopo se non dovesse andare tutto per il verso giusto. Per tentare la fortuna, non dovrai fare altro che acquistare un biglietto al costo di 1 € e scegliere, poi, cinque numeri compresi tra 1 e 55. Alle ore 19.00, poi, collegati per scoprire quelli che sono i numeri estratti oggi dopo l’estrazione di ieri 18 marzo.

Estrazione Million Day oggi 19 marzo | Gioca responsabile

Ricorda di giocare sempre in maniera responsabile e di non farti prendere la mano dal demone del gioco.