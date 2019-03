Estrazioni Lotto | Superenalotto | 10eLotto | Estrazioni oggi | Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto | Estrazione 19 Marzo

Eccoci qui. Secondo giorno di questa settimana. Primo giorno delle estrazioni. Anche alla festa del papà,19 marzo, siamo qui per aggiornarvi in diretta sulle estrazioni odierne. Intorno alle ore 20:00, ci collegheremo in diretta. E vi aggiorneremo in tempo reale sulle ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come ogni settimana, infatti, partiremo dal Lotto. Nello specifico, inizieremo con le ruote di Milano e di Napoli. E termineremo, poi, con le restanti. Terminato il Lotto,poi, passeremo al gioco del Superenalotto. Vi raccomandiamo, come sempre, di tenere gli occhi puntati sul jackpot. La sua cifra, infatti, è arrivata a dei numeri davvero pazzeschi. Pensate, parliamo di circa di circa 121 milioni di euro. Insomma, a chi non farebbero gola? Terminato, poi, il Superenalotto, passeremo al 10eLotto. Ma bando alle ciance, l’estrazione è pronta per cominciare. Non ci resta che augurarvi buona fortuna.

Lotto: estrazioni del 19 Marzo 2019 in Diretta ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: estrazioni del 19 Marzo 2019 Diretta

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10 e Lotto: estrazioni del 19 Marzo 2019 Diretta

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Come si gioca al Lotto?

Giocare al Lotto è davvero semplice. La prima cosa da sapere è che le estrazioni ci saranno 3 giorni a settimana: martedì, giovedì e sabato. Ad eccezione, invece, delle feste. Infatti, quando sul calendario un giorno è segnato in rosso, indicando la festività, l’estrazione, dunque, slitterà alla prossima occasione. Ma non è finita qui. Perché giocare al Lotto e tentare la fortuna è davvero semplice. Ci si può recare in ricevitoria, come si faceva una volta. Oppure si può usufruire di una connessione ad Internet ed un conto gioco per giocare online. Si può andare direttamente sul sito Lottomatica.it e piazzare la propria giocata.

Numeri e vincite dell’estrazione del Superenalotto

Il gioco del Superenalotto e l’unico gioco d’azzardo che permette dei premi davvero pazzeschi. Pensate che anche alcuni scommettitori dell’estero tentano la fortuna con tale giochi. Insomma, davvero incredibile. A tal proposito, infatti, è opportuno ricordare la cifra della famosa e tanto agognata cifra. Parliamo di circa 121 milioni di euro. Insomma, dei numeri davvero considerevoli. Non a caso, infatti, la cifra di suddetto jackpot è la seconda al mondo. Ma sapete perché è arrivato a delle cifre così esorbitanti? La risposta è davvero semplice. È passato, infatti, circa un anno da quando è stato centrato il famoso 6 pieno. Era il 23 giugno scorso quando un giocatore è riuscito ad intascarsi la cifra piena del jackpot. Da quel momento, quindi, le cifre del premio sono sempre più aumentate. Tanto da raggiungere cifre davvero altissime. Nonostante, però, non sia stato centrato il jackpot per intero, le vincite non sono per nulla mancate in tutto questo periodo. Inutile parlarvi di quelle del mese di Febbraio perché vi assicuriamo che sono davvero pazzesche e numerose. Piuttosto, vi elencheremo quelle del mese di Marzo. Partiamo da quella del 2 marzo. L’abbiamo battezzata, infatti, l’estrazione fortunata. Ed, infine, quella del 12 marzo. Non solo vincitori del famoso 5. Ma anche del 4 +superstar. Ed, infine, 94 schedine hanno conquistato il 3+superstar. Sfortunate, invece, sono state le altre estrazioni. Insomma, cosa aspettate? Tentate anche voi la vostra fortuna. Magari sarete proprio voi i fortunati di stasera. Di seguito, inoltre, vi riportiamo i numeri dell’estrazione precedente.

Estrazioni di sabato 16 marzo: 49 – 61 – 63 – 77 – 87 – 88 Jolly 13 Superstar 23.

Vi informiamo, inoltre, che per tutti gli appassionati del Superenalotto c’è una fantastica notizia in arrivo. Di seguito, infatti, vi spiegheremo ciò che sta accadendo.

Arriva il concorso Pasqua 100×100: in palio 100 premi da 100.000

In occasione, infatti, dei giorni pasquali, si propone una sfida completamente nuova. Così come era accaduto a Natale, anche per questa nuova festività si prospetta un concorso identico a quello precedente. “Pasqua100x100”, è questo il nome del nuovo concorso, propone la stessa identica formula con i codici vincenti che saranno estratti durante l’estrazione del 20 aprile 2019. È possibile giocare schedine valide per tale concorso a partire da sabato 16 marzo 2019. Badate bene, ogni ricevuta di gioco avrà automaticamente assegnato un codice univoco. Con cui è possibile concorrere all’assegnazione dei premi. Di seguito, inoltre, vi scriveremo tutte le modalità di gioco e di vincita.

Come si gioca al concorso Pasqua 100×100

Per partecipare allo speciale concorso pasquale abbinato al Superenalotto è sufficiente giocare una schedina comprensiva di numero Superstar valida per l’estrazione del 20 aprile 2019. Ecco tutti i modi per provare a vincere:

Giocare Online: è il metodo più semplice e rapido. Si possono giocare i numeri da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo che prevede la connessione ad Internet. Ed, infine, conserva la schedina sul conto gioco personale. Così non si ha paura di perderla o danneggiarla.

è il metodo più semplice e rapido. Si possono giocare i numeri da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo che prevede la connessione ad Internet. Ed, infine, conserva la schedina sul conto gioco personale. Così non si ha paura di perderla o danneggiarla. Acquistare schedine Prestampate da 3€ o da 6€;

Acquistare Quick Pick dedicati a tale concorso di diversi tagli, inclusivi SuperStar;

Acquistare giocata da esposizione “Pasqua 100×100”, da 3€ o da 4,50€;

Giocare direttamente dall’applicazione ufficiale del Superenalotto.

Una volta fatto questo, bisognerà aspettare l’estrazione numero 48 del 20 aprile 2019. I codici potranno essere verificati sul sito ufficiale del Superenalotto. Badate bene, qualora foste voi i fortunati vincitori, avete 90 giorni di tempo per la riscossione della vincita. A tal proposito, avete letto una notizia pazzesca? Un giocatore della provincia di Lecce ha rischiato seriamente di perdere i suoi 70 mila euro. Perché? Il giocatore in questione, infatti, non sapeva di aver vinto. E così, quasi sull’orlo dei 90 giorni, rischiava di perderli.