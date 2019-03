Uomini e Donne oggi, 19 marzo 2019, Giambattista al centro dello studio con una nuova conoscenza, ma Gianni Sperti non ci sta.

Torna l’appuntamento con Uomini e Donne e il Trono Over, ma al centro dello studio arriva un signore del parterre maschile, Giambattista che nel passato ha fatto discutere molto. Su di lui e la sua ex compagna, infatti erano circolati dei video in cui si vedevano i due mettersi d’accordo sul cosa dire in trasmissione per proseguire la loro permanenza in studio. La vicenda si era poi “sedata”, ma per Gianni Sperti c’era qualcosa che non andava e la sua permanenza in studio lo irrita molto.

Giambattista Uomini e Donne: l’ira di Gianni

“Non capisco perché Giambattista è in questa trasmissione e viene qua, mi stupisco ancora di più che una signora voglia conoscerlo, ma poi Dio li fa e poi li accoppia quindi…”. Queste le parole di Gianni Sperti, l’opinionista di Uomini e Donne quando il corteggiatore Giambattista si siede al centro dello studio, l’uomo sta conoscendo Anna, una delle signore del parterre: “Questa sera usciremo per la prima volta. Ho avuto un’impressione positiva”. Concorda anche Anna: “Quello che mi è piaciuto di lui è che è stato molto garbato, mi è sembrata una persona diversa da quello che avevo visto in televisione. Non è l’uomo che rappresentano qui alcuni, bellissimi e stilosi, lui è una persona seria, con me si è comportato bene ed è stato piacevole parlare al telefono con te senza starmi addosso”.

Gianni contro Giambattista: “Non vedo l’ora tu sparisca”

Gianni Sperti però non ci sta e dichaira: “Lui ha trovato l’unica polla che gli crede per stare altri 5 minuti al centro dello studio e dentro al programma. Mettetevi d’accordo su cosa dire in puntata, state attenti ai telefonini… ora va a finire che gli str***i siamo noi e lui è quello bravo. Io non vedo l’ora che tu sparisca”.

