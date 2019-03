Giulia De Lellis, Rosa Perrotta ci va giù pesante: parole al veleno per lei

A distanza di settimane da quel famoso litigio social tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, Rosa Perrotta è ritornata sull’argomento. A scatenare il putiferio, ricordiamo, fu l’avvocato di Caserta. Il quale, appresa la notizia della fine della storia d’amore tra l’influencer romana e Irama, espresse la sua opinione. C’è da dire, però, che le sue parole erano del tutto generali. Giulia, invece, le ha preso come attacco personale. Ed ha risposto immediatamente a tali accuse. Esprimendo, a sua volta, la sua opinione sulla storia d’amore con Rosa. Ma non è finita qui. Perché, subito dopo tale diverbio, è intervenuto anche Andrea Damante. Scrivendo, tra l’altro, un messaggio poco carino a Pietro. A distanza di giorni, come detto, Rosa è ritornata sull’argomento. E vi anticipiamo che non ha espresso parole affatto carine per l’influencer.

Per ulteriori news su Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, la loro storia d’amore, Giulia De Lellis e i presunti scoop su un ritorno con Andrea Damante –> clicca qui

Giulia De Lellis, Rosa Perrotta ci va giù pesante: parole al veleno

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, in un’intervista a Nuovo Tv, ha espresso la sua opinione al riguardo di tale litigio. “È stata offensiva nei riguardi miei e di Pietro. Ed io sono stata costretta ad intervenire”, così esordisce la modella sul settimanale. “Ha attaccato Pietro dicendogli che era un disperato, solo perché è andato in Tv a parlare di una gravidanza. Lei non sa niente di noi. Non deve permettersi”, continua Rosa. Insomma, l’ex tronista ci è andata giù pesante. E, d’altra parte, ce lo aspettavamo. Sin dal suo percorso a Uomini e Donne, Rosa si è distinta per il suo carattere forte. Insomma, la classica tipa ‘senza peli sulla lingua’. Ovviamente, però, la modella non le ha mandate a dire nemmeno al deejay veronese. Intervenuto, come detto, nella discussione a difesa dell’influencer romana. “Damante ha insultato il mio fidanzato per messaggio. Ognuno è libero di esprimere la sua opinione”, conclude. Come andrà a finire quindi? Ci sarà un’ulteriore risposta di Giulia? Staremo a vedere.