Giulia De Lellis si mostra senza trucco: lo scatto fa il giro del web in poco tempo.

Uomini e Donne si sa è sinonimo di successo e visibilità. Moltissimi protagonisti, grazie alla partecipazione allo show pomeridiano di Maria De Filippi, diventano dei veri e propri personaggi noti. Soprattutto le donne, che dopo l’esperienza in tv “guadagnano” followers e intraprendono la discussa ma fortunata carriera di influencer. Ormai sono innumerevoli, ma per una su tutte Uomini e Donne è stata una vera e propria svolta: parliamo di Giulia De Lellis, diventata una delle influencer più seguite e amate del nostro Paese. Merito della sua turbolenta, e forse mai finita, storia con Andrea Damante, conosciuto proprio nello studio di Canale 5. Ma merito anche della sua bellezza, che ogni giorno utilizza per consogliare milioni di donne sul giusto outfit e il make-up perfetto per ogni occasione. Proprio a proposito di make-up, una foto di Giulia nelle ultime ore ha attirato l’attenzione sui social. Vediamo di che si tratta.

Per tutte le informazioni su Giulia De Lellis e tutte le influencer più seguite e amate nel mondo CLICCA QUI!

Giulia De Lellis si mostra senza trucco su Instagram: lo scatto fa il giro del web

Esperta di tendenze, Giulia De Lellis dedica gran parte dei suoi post al make-up. Molti brand dedicati al trucco infatti scelgono l’ex corteggiatrice come testimonial. Ma nelle ultime ora fa il giro dei social una foto di Giulia senza trucco. Una foto che attira non poco l’attenzione, dato che nei suoi scatti siamo abituati a vedere l’influencer con volto impeccabile, ciglia lunghissime e labbra super definite. Ma a giudicare dalla foto apparsa in vari post sui social, Giulia senza trucco cambia, ma di certo non è irriconoscibile.

Leggi anche —>Giulia De Lellis: quanto guadagna per ogni post che pubblica su Instagram

Considerazione che in molti avevano potuto già fare grazie alla partecipazione dell De Lellis al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia infatti i concorrenti si mostrano al naturale, senza alcun make-up e senza l’aiuto dei tanto amati fotoritocchi. Giulia appare sempre molto bella, anche in versione acqua e sapone. E anche se i più maligni le fanno notare alcuni ritocchini di chirurgia estetica a cui sarebbe ricorsa, Giulia continua ad avere la schiera di fan affezionati più famosa di Instagram.

Diamo un’occhiata alla foto: