La sedicesima edizione del Grande Fratello è pronta a ripartire. Barbara D’Urso, quindi, è pronta ad aprire, per la seconda volta consecutiva, le porte della casa più spiata d’Italia. E se, in un recente articolo, vi avevamo svelato il nome della prima concorrente ufficiale. Adesso, invece, vi parleremo di chi indosserà i panni dell’opinionista. A quanto pare, infatti, Cristiano Malgioglio sembrerebbe essere stato confermato. Il divo, amico della conduttrice ed opinionista della scorsa edizione, secondo Tv Blog, infatti, ritornerà a commentare le vicende dei concorrenti. A quanto pare, però, non sarà affatto solo. Bensì sarà dolcemente accompagnato da una presenza femminile. Come d’altra parte l’edizione precedente. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Anche l’anno scorso, infatti, Cristiano Malgioglio ha avuto una degna compagna di viaggio. Ci riferiamo, infatti, a Simona Izzo. Purtroppo per quest’anno, però, la presenza della famosa attrice e regista è stata del tutto esclusa. Già in precedenza, infatti, vi avevamo parlato di chi avrebbe potuto sostituirla. Daniela Del Secco sembrava essere la sostituta perfetta. A quanto pare, però, le cose sono ulteriormente cambiate. Secondo Tv Blog, infatti, uno dei nomi più papabili sembrerebbe essere Iva Zanicchi. La cantante, reduce dal successo di Tu si que vales, sarebbe pronta, quindi, a calarsi nelle vesti di opinionista. Si tratta di indiscrezioni, sia chiaro. Per adesso, infatti, non c’è stata alcuna particolare smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Tuttavia, però, se la notizia dovesse risultare veritiera, siamo certi che ne vedremo delle belle. Iva e Cristiano potrebbero essere una coppia davvero formidabile. Non lo pensate anche voi?