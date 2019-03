Ida Platano, un altro uomo entra nella sua vita, il messaggio: “Tu mi accendi il cuore”

Uomini e Donne, Ida Platano durante l’ultima registrazione del torno over ha manifestato la volontà di abbandonare il programma. Una novità che ha spiazzato tutti, i telespettatori ma soprattuto i suoi corteggiatori che, perderebbero la possibilità di far breccia nel cuore della bella Ida. Fortunatamente però, per corteggiare una donna, ci sono anche i metodi ‘classici’ che vanno aldilà delle telecamere di uno studio televisivo. Questo è il caso di uno spasimante della Platano. La stessa dama del trono over ha postato poco fa una storia sul suo profilo Instagram in cui mostrava a tutti i suoi seguaci un romantico omaggio floreale ricevuto da un certo Marco Casula. Oltre ai fiori, in allegato l’uomo le ha scritto su un bigliettino anche un bellissimo messaggio.

Ida Platano, spunta un corteggiatore fuori dal programma di Uomini e Donne

Ida Platano ha ricevuto un regalo floreale dal suo spasimante Marco Casula. Quello che però colpisce è il bigliettino allegato ai fiori e le sue parole: “Dolcissima Ida, guardarti in TV ha acceso il mio cuore. Ho sperato sempre di incontrare nella mia vita una persona che ha i miei stessi valori. Ho provato a contattarti, ho fatto i casting per te. Spero di avere l’opportunità di conoscerti”. Marco, lo spasimante di Ida, avrebbe tentato di entrare a Uomini e Donne per corteggiare la donna ma, dopo aver appreso la sua volontà di lasciare la trasmissione, non si è perso d’animo ed ha iniziato a corteggiarla in maniera ‘tradizionale’. Dopo l’omaggio floreale l’uomo ha anche mandato dei messaggi privati su Instagram a Ida. Come testimoniato dalla stessa dama di Uomini e Donne attraverso una sua storia su Instagram. Ecco le parole dell’uomo: “Regalare un fiore a un fiore speciale come te è banale, la differenza sta se lo si omaggia col cuore e con rispetto. Grazie per aver apprezzato il mio presente. Spero di avere la possibilità di conoscerti veramente, sei una bella persona e una bellissima donna. Marco”.

