Isola dei Famosi, Ariadna Romero in studio: tutti notano quel dettaglio.

L’ultima eliminata viene accolta in studio da Alessia Marcuzzi e tutti restano a bocca aperta.

Ariadna Romero è una modella, showgirl e attrice cubana naturalizzata italiana che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Il televoto della scorsa settimana ha decretato la sua eliminazione dal reality. La bella cubana ha saputo distinguersi da subito per la sua simpatia ma soprattutto per la la sua immensa bellezza. Nonostante la possibilità dell’Isola che non c’è, Arianna ha rinunciato a quest’ultima occasione per tornare dalla sua famiglia e da suo figlio.

Ieri sera Ariadna è stata accolta da Alessia Marcuzzi per raccontare la sua esperienza in Honduras e per riabbracciare finalmente la persona più importante della sua vita.

Isola dei Famosi, Ariadna Romero in studio

Ariadna Romero, nella decima puntata de L’isola dei famosi in onda il 18 marzo su Canale 5, torna in studio in quanto ultima eliminata appena rientrata in Italia.

Raggiante e bellissima, indossa un abito lungo rosa con uno spacco mozzafiato e con un dettaglio che non è passato inosservato ai suoi fan.

Sul suo profilo Instagram, sono tanti i commenti lasciati dai suoi followers: “Non meritavi di uscire, meritavi la vittoria”, “Sei la migliore”, “Sei stata bravissima, e non meritavi l’eliminazione”.

La modella, con Alessia, ripercorre le tappe della sua avventura in Honduras. Un videomessaggio della mamma che ha accudito il piccolo a Cuba durante l’assenza di Ariadna la rassicura che il piccolo sta bene e in futuro la ammirerà per il coraggio con cui la Romero affronta la vita: “Il piccolo è davvero felice non preoccuparti”. La modella non resiste un secondo di più quando viene poi a sapere che nella sua camera d’albergo c’è il figlio Leonardo e esce dallo studio correndo dal suo piccolo.