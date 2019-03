Isola dei Famosi: ecco chi è stato eliminato e chi è il primo semifinalista.

Decimo appuntamento ricco di sorprese all’ “Isola dei famosi”.

In nomination ci sono Luca e Paolo. E proprio tra i due naufraghi, in Palapa esplode una lite. I due si rinfacciano tutto. Ma i problemi sono cominciati già durante la settimana. Paolo Brosio ha litigato con tutti, in quanto si è sentito profondamente ferito perché i naufraghi hanno usato i suoi occhiali per accendere il fuoco.

Un’altra discussione, invece, ha visto protagonisti Marina e Riccardo Fogli. La “gatta morta” è dura con Riccardo, perché sarebbe incapace di ammonire Soleil. Il cantante però replica subito: “Di ciò che pensa Marina me ne sbatto le palpebre“. Fogli conferma di esprimere semplicemente le proprie opinioni. Soleil replica: “Certo che mi critica, ma lo fa in privato, non certo davanti a lei che ne trarrebbe fin troppa soddisfazione”.

Procede la decima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo la lite fra Paolo Brosio e gli altri naufraghi, si sfidano Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni per poter riabbracciare le proprie compagne sbarcate in Honduras. La sfida viene vinta da Bettarini che ha potuto abbracciare commosso la sua giovane compagna.

Il fatidico momento del verdetto del televoto ha decretato la sconfitta di Paolo Brosio che dovrà abbandonare il reality.

Come sempre il leader della settimana è Soleil. Si aggiudica di nuovo la prova del fuoco e vince su Aaron. Soleil è la prima semifinalista dell’Isola dei Famosi 2019.

