Isola dei Famosi, Soleil svela perchè è finita con Marco Cartasegna.

L’ex protagonista di Uomini e Donne si confida con i suoi compagni di avventura raccontando il motivo che l’ha spinta a chiudere la storia con Marco Cartasegna.

Soleil è diventata nota nel piccolo schermo per la sua precedente relazione con Luca Onestini, con cui è finita mentre quest’ultimo si trovava nella casa del Grande Fratello, proprio per intraprendere una storia d’amore con Marco, compagno di trono di Soleil. Il loro legame è durato un anno, ma nessuno dei due ha mai svelato quali siano state le ragioni della rottura.

Oggi Soleil si confida con gli altri naufraghi e svela il motivo.

Soleil Sorge racconta all’Isola dei famosi 2019 il motivo per il quale è finita la sua relazione con Marco Cartasegna: “Mi soffocava, soffriva il mio lavoro ed ero costretta a limitarmi”.

“La storia è finitissima da settembre, io quando chiudo chiudo. C’è stato un minimo sai, ti vedi, uno strascico, riprovi, ma poi arrivi alla conclusione che è finita. Non riuscivamo a stare più bene, non so. Negli ultimi tempi stavamo discutendo un po’ troppo. Lui mi soffocava. Non mi piace sparlare delle persone. Diciamo che avevamo bisogno di cose diverse. Io ho un carattere molto forte che è difficile gestire e comunque ho bisogno dei miei spazi, della mia libertà. Faccio un determinato lavoro che mi porta a conoscere tanta gente, stare sempre in giro, però sono una delle persone più fedeli e rispettose che ci siano. Lui soffriva questa cosa, così mi limitavo. Io ho smesso di uscire, di fare tanto. Io ero infelice per rendere lui felice, che però era infelice perché di base sa che la mia persona è aperta. Peccato però. Io non sono gelosa, a me piace mettere alla prova, preferisco vedere il mio ragazzo avvicinato da altre ragazze, ma che continua a rispettarmi. Diciamo che ho una sana gelosia”.

Al momento, Soleil è legata a Jeremias Rodriguez che ha abbandonato l’Isola, lasciando Soleil a vari momenti di malinconia e mancanza dell’argentino. “Non vedo l’ora di tornare a casa per condividere questo mio affetto” ha dichiarato Soleil riferendosi al fratello di Belen.