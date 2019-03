Melissa Satta in una posa da capogiro nella foto postata: Instagram impazzisce.

Quando parliamo di “veline”, la bellezza è garantita. Si perché le ballerine che negli anni si sono alternate sul bancone del tg satirico Striscia la Notizia da sempre hanno fatto impazzire tutti, soprattutto gli uomini. Ma non tutte le veline sono rimaste nel cuore allo stesso modo. C’è qualcuna che, dopo l’esperienza di Striscia, è diventata una vera e propria icona sexy. Qualcuna come Melissa Satta, che ormai è una delle showgirl più amate e seguite del momento. Seguita soprattutto sui social, e il motivo non è difficile da immaginare. La bella sarda, da poco tornata single dopo la rottura col calciatore Kevin Boateng, è solita deliziare i suoi followers con foto decisamente provocanti. È quello che è successo qualche ora fa. Scopriamo di più!

Melissa Satta in una posa da capogiro sui social: Instagram impazzisce

È un giorno fortunato per i fan di Melissa Satta. La bellissima ex velina infatti qualche ora fa ha postato nelle sue Instagram Stories delle foto molto interessanti. Gli scatti sono tratti da una campagna pubblicitaria per un noto brand di intimo, l’unica cosa che la bella Melissa indossa. Inutile dire in ogni scatto la Satta è sempre più bella: vengono proposti vari completini intimi, dal due pezzi in pizzo, al babydoll. E ogni modello è perfetto grazie al corpo scolpito della modella.

Ma una foto in particolare ha attirato l’attenzione del web per via di un dettaglio. Un dettaglio che rende Melissa ancora più sexy: le calze autoreggenti. Un dettaglio già dì per sè sensuale, ma che su Melissa Satta diventa assolutamente irresistibile. Nella foto in questione, l’ex velina indossa un completino intimo color rosa antico, che risalta alla perfezione le sue forme generose. Un tacco rosso rende il tutto ancora più sensuale. Che dire, passa il tempo ma la bellezza di Melissa Satta no!

Ecco la foto: