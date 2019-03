Michelle Hunziker triste, il messaggio commuove tutti: “Ti amavano tutti, mi manchi”

Senza ombra di dubbio la show girl nata in svizzera è tra le più amate in Italia. E’ a dir poco coinvolgente il suo sorriso, ed in tal senso non va neanche sottovalutato il fatto che il tempo non pare avere alcun effetto su di lei, che anzi paradossalmente addirittura sembra diventare sempre più bella anno dopo anno.

Non è tutto oro quello che luccica, dal momento che molto spesso dei VIP si vede solo una facciata, ignorando le sofferenze che possono celarsi dietro di essa. Questo discorso vale anche per la Hunziker che, non a caso, ha condiviso su Instagram proprio in queste ore un messaggio che ha emozionato praticamente tutti.

Michelle Hunziker, messaggio che emoziona tutti su Instagram

Il messaggio in questione è rivolto a suo padre in un giorno speciale, dal momento che è la festa del papà che ha lasciato il segno in lei andando via prematuramente. L’amore con cui lei lo ricorda, però, con questa storia gli rende certamente onore.