Nadia Toffa in ospedale, foto sul lettino pronta per la chemio: il messaggio della Iena su Instagram sorprende i suoi follower.

Nadia Toffa sta combattendo da tempo contro un brutto male. Tuttavia la Iena non perde mai il suo sorriso e con grande forza combatte il grande ostacolo che la vita le ha messo davanti. Nadia infatti negli ultimi mesi, anche grazie all’affetto dei suoi fan, ha dimostrato di non perdersi mai d’animo e va avanti a testa alta e con la positività che la contraddistingue. Soprattutto il suo profilo social viene utilizzato dalla Iena per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute ma soprattutto un ‘luogo’ dove trasmettere messaggi positivi e confrontarsi con i suoi fan. Quotidianamente infatti la Toffa condivide sul suo profilo delle foto che recitano pensieri profondi e positivi. A volte però semplicemente descrive il suo stato d’animo o descrive la sua giornata. E’ questo il caso del suo ultimo post.

Nadia Toffa in ospedale, il messaggio sulla chemio che sorprende i suoi follower

In questo caso Nadia Toffa ha voluto condividere un momento privato e particolarmente duro per lei con i suoi amati follower. Infatti nello scatto pubblicato nelle ultime ore, si vede la Toffa stesa sul lettino in ospedale, affrontare la chemio. “Buongiorno bella gente. Per me giorno di chemio, sempre col sorriso. Viva la vita e buona giornata” dichiara sotto la foto la Iena. Parole forti che si contrappongono a un messaggio positivo che invece la Toffa cerca sempre di condividere con i suoi fan.

