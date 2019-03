Dopo uno scontro avuto in puntata, Pamela Barretta del trono Over di Uomini e Donne ha avuto uno scontro via social con Roberta Di Padua.

Tra Pamela Barretta e Roberta Di Padua c’è sempre stata rivalità. La neo fidanzata di Stefano Torrese, con il quale è uscita dal programma dopo mesi di alti e bassi, ha attaccato duramente la romana, sua ex rivale nel programma Uomini e Donne trono Over. Tra le due donne c’è sempre stato un pò di astio, soprattutto per le continue attenzioni di Stefano rivolte a Roberta, nonostante stesse frequentando Pamela. La Di Padua però ha voluto approfondire la conoscenza con Riccardo Guarnieri, al punto poi da innamorarsene. Pamela non ha perso occasione per attaccarla tramite il suo profilo Instagram.

Uomini e Donne Over, Pamela Barretta: le parole al veleno contro Roberta

Pamela Barretta, tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una stories in cui rivela che Roberta cerca Stefano, nonostante sia innamorata di Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano e l’attacca.

Ha scritto tramite Instagram Story: “Era così tanto innamorata da chiamare Stefano due giorni dopo..Muoio”: la pugliese sostiene che Roberta cerchi Torrese nonostante questo ormai sia fidanzato. Non è tardata ad arrivare la replica della Di Padua che si difende scrivendo: “Se il mio cellulare potesse parlare..molte dovrebbero abbassare la cresta. Amatevi davvero”.

Il botta e risposta non finisce qui, perchè la pugliese appena ha visto il messaggio chiaramente rivolto a lei ha risposto, sempre tramite Instagram stories:

“Chiamate e messaggi mia cara..ma con quella faccia tosta neghi pure. Cos’è ti vergogni? E fai bene. Senti chi parla d’amore, vai a casa che hai già fatto belle figure di m****. Sotterrati!”.

Parole ed accuse molto pesanti contro Roberta. Certo è che la verità nessuno la conosce: chi avrà la ragione?

