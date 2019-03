Paola Di Benedetto hot sul suo profilo Instagram: l’intimo sexy e quella frase che stuzzica i fan.

Dire che è bella è poco. Paola Di Benedetto è una delle donne più attraenti del momento. Merito del suo fisico perfetto, ammirato dal pubblico sin dai tempi di Ciao Darwin. La bella Paola infatti deve la sua notorietà alla seguitissima trasmissione di Paolo Bonolis, dove nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Madre Natura. E non fatichiamo a capire il motivo: la bellezza di Paola è davvero innegabile. Ne sanno qualcosa i suoi affezionati followers, che giorno dopo giorno possono godersi le tante foto e video postate da Paola. Proprio nelle ultime ore, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una foto che ha incuriosito non poco i fan. Soprattutto per la frase che Paola ha accompagnato allo scatto.

Non serve molto a Paola Di Benedetto per far impazzire i suoi fan. Basta una foto. Se è in intimo, poi, il gioco è fatto. La bellissima modella, attualmente fidanzata con Federico del duo Benji e Fede, qualche ora fa ha pubblicato una foto su Instagram che fa ben sperare i suoi followers. Si tratta di un selfie, scattato allo specchio, in cui Paola appare senza maglietta. La posa è sexy, l’intimo anche: inutile dire che lo scatto risulta assolutamente sensuale. Ma a rendere il tutto anche più interessante, la frase che Paola ha scritto sulla foto. Una frase che fa riferimento ad altre foto che la ragazza avrebbe fatto e che non vede l’ora di mostrare al pubblico. Si tratta probabilmente di un servizio fotografico per qualche brand di intimo, considerato l’outfit della foto. Che dire, se il buongiorno si vede dal mattino, una bellissima sorpresa attende i fan della Di Benedetto!

Ecco la foto pubblicata nelle Instagram Stories:

