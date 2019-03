Sara Affi Fella, piovono ancora offese e critiche su di lei! La replica: “Fate schifo”

Non si placano le polemiche attorno alla figura della ex protagonista del programma di maria De Filippi Sara Affi Fella. Finita nell’occhio del ciclone a causa di ben due frequentazioni che aveva all’esterno dello show in onda su Canale 5 parallelamente e contemporaneamente alla sua partecipazione allo stesso, è stata messa a lungo nel mirino degli haters.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della ex protagonista di “Uomini e Donne” Sara Affi Fella e per non perderti nulla a proposito della sua vita privata e professionale, allora CLICCA QUI!

Insulti ed offese che sono continuate ad arrivare anche recentemente ed, in virtù di ciò, non ha retto a tanta cattiveria ed ha deciso di replicare con un messaggio molto duro condiviso su Instagram, in modalità stories.

Per non perderti mai un post, una foto, una storia o un video che Sara Affi Fella condivide sui suoi canali social e su Instagram, allora CLICCA QUI!

Sara Affi Fella, dura replica alle offese

Questo il messaggio da lei condiviso su Instagram: “Allora, vi esorto a moderare il linguaggio ed a stare più tranquilli. Ci sta la critica, ma smettetela di essere vergognosi e di fare schifo. Anche perché 20331 commenti sotto una foto pieni di insulti, cattiveria e parolacce a me non toccano. Siete voi che dovreste vergognarvi. Senza parlare di direct. Voi sarete madri e padri. Io se fossi uno dei vostri figli mi vergognerei. Vi mostrate paladini della giustizia e siete i primi che sbagliate. Mettete tutte belle frasi… Quello che succede nella mia vita non vi deve interessare più di tanto. Siate felici. Voi siete tristi e brutte persone”. A proposito di felicità, si sta vociferando recentemente di una sua storia d’amore appena nata.