Stasera in Tv, martedì 19 marzo: su Rai Due Ammore e malavita | Cast | Trama.

Questa sera 19 marzo 2019 su Rai 2 va in onda Ammore e malavita, film del 2017 diretto dai Manetti Bros, i fratelli Marco e Antonio Manetti. Si tratta di una commedia musicale che parla dell’amore tra un’infermiera e lo scagnozzo di un camorrista. Vincitore del premio più prestigioso del cinema italiano, il David di Donatello come Miglior film, ha vinto anche altri premi: Miglior attrice non protagonista ( Claudia Gerini), le Migliori musiche (Pivio e Aldo de Scalzi) e Miglior canzone originale (Bang Bang). Oltre alla Gerini, nella pellicola recitano Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo Buccirosso e Raiz.

Stasera in Tv, martedì 19 marzo: Ammore e malavita, la trama

Il film narra la storia di Ciro, un killer al servizio del boss detto “o’ re do’ pesce” e della sua relazione con Fatima, un’infermiera che non ha niente a che fare con la malavita. Una notte però Fatima vede qualcosa che non dovrebbe vedere, e Ciro riceve l’incarico di ucciderla.

Un film divertente, che accompagna al tema apparentemente drammatico gag esilaranti. A dominare la scena, per tutto il film, sono le protagoniste femminili. Donna Maria, interpretata da Claudia Gerini, e Fatima, interpretata da Serena Rossi. Le due sono rispettivamente la moglie del boss(Carlo Buccirosso) e il vecchio amore ritrovato del suo scagnozzo Ciro, interpretato da Giampaolo Morelli. Le donne insomma si mostrano molto più determinate e scaltre degli uomini e saranno proprio loro a prendere le decisoni più importanti.

Il film è ricco di pezzi musical assolutamente originali, perfettamente incastrati nella folkloristica e solare realtà della città di Napoli, che fa da scenario al racconto. Appuntamento a questa sera su Rai Due per scoprire il finale!

