Stefano De Martino, relax dopo ‘Made in Sud’: la dedica è per Belen?

Nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci relative ad un ritorno di fiamma, o presunto tale, tra due dei personaggi più amati in senso assoluto dello spettacolo in Italia. Da molti, infatti, Stefano e Belen sono considerati un po’ gli eredi, fatte le dovute differenze, di Albano e Romina: due personaggi amati e che si sono amati, che hanno posto fine alla loro storia ma che tutti vogliono vedere ancora insieme.

Ricordiamo che i due si sono lasciati da qualche tempo ma nelle ultime ore sono arrivati indizi che fanno quanto meno sospettare che la coppia possa essersi riappacificata. Nonostante le smentite di facciata di entrambi. Ebbene, nelle ultime ore è arrivato un messaggio quanto meno sospetto di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, dedica per Belen su Instagram

Dopo la diretta di ieri si è concesso stamattina una passeggiata sul lungomare di Napoli rivolgendo un pensiero, nel giorno del suo onomastico, a Pino Daniele condividendo la canzone: “E so cuntento ‘e sta”. Un vero e proprio inno d’amore che ha tutte le caratteristiche di una dedica per Belen. Insomma, non ci sono certezze, ma inevitabilmente i dubbi aumentano.