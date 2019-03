The Voice of Italy, adesso è ufficiale: ecco la data d’inizio show

Adesso è davvero ufficiale. Il famoso music-reality di Rai Due è pronta a sbarcare in televisione. C’è da ammettere che ci sono stati davvero tantissimi ripensamenti su questo reality. Si pensava, infatti, addirittura di volerlo cancellare dal palinsesto. Ma, invece, non è stato affatto così. Anzi. Ben presto, The Voice of Italy sarà pronto a farci compagnia. A condurlo, come svelato precedentemente, sarà Simona Ventura. La reginetta della televisione italiana, infatti, ha abbondato Mediaset, per poter condurre un talent tutto suo. Ovviamente, la Ventura non sarà affatto da sola. Ma a farle compagnia in questa strepitoso viaggio ci saranno 4 giudici. Tra l’altro davvero stellari. Parliamo, infatti, di Morgan, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno. Insomma, davvero un cast eccezionale. Ma quando partirà, quindi? E come si suddivideranno gli appuntamenti?

Per ulteriori news su The Voice of Italy, i giudici, la conduttrice e tutto quello che c’è da sapere sul famoso reality di Rai Due –> clicca qui

The Voice of Italy, adesso è ufficiale: ecco la data d’inizio show

Come dicevamo precedentemente, quindi, The Voice of Italy è pronta a riaprire i battenti. Il format non è per nulla cambiato, quindi. A rendere unica la trasmissione vi saranno sempre la conduttrice, i coach e i talenti. A cambiare, invece, sarà la messa in onda delle puntate. Questa nuova edizione, infatti, prevede otto puntate. Anziché quattordici delle edizioni precedenti. Ma quando inizierà esattamente il talent? Da come riportato sul web, The Voice dovrebbe iniziare il 23 aprile. E sarà così strutturato: cinque puntate saranno dedicate alle Blind Audition. La sesta e settima puntata dedicata alla Battle + Knock Out. Ed, infine, l’ottava in cui si decreta il vincitore di questa nuova e sorprendente edizione. Insomma, la data sta per avvicinarsi. Anche voi non vedete l’ora?

Leggi anche –> Grande Fratello 16, chi sarà la nuova opinionista? La clamorosa indiscrezione