Tish Serale Amici 2019: il confronto con il maestro Rudy Zerbi e le lacrime della concorrente.

Tish è una delle cantanti più amate tra i concorrenti del Serale di Amici 2019, ma ultimamente il professore Rudy Zerbi ha notato che qualcosa non va. Nel pomeridiano di sabato 16 marzo 2019, infatti, la cantante Tish si è esibita, ma non pare aver dato il massimo. “Mi spieghi cosa sta succedendo? – chiede il maestro Rudy Zerbi – Ti ho vista in puntata e ti sto tenendo d’occhio da tempo, sembri distratta, quasi menefreghista. Non so se ti senti già al Serale e quindi te ne frega meno, non ritrovo più quella che a me piaceva”. La concorrente di Amici 2019 spiega: “Me ne sono accorta anche io che qualcosa non andava. Ti guardo, cerco sempre di capire se sta andando tutto bene. Non voglio giustificarmi, perchè c’è qualcosa che non va”.

Tish, Serale Amici 2019: la spiegazione del suo malessere

Rudy Zerbi è particolarmente turbato da quello che sta succedendo con Tish, una delle sue allieve preferite che vede particolarmente turbata e giù di corda: “Io vedevo in te Tish che viveva per la musica, non so più se è vero. Tutti gli altri ti stanno sgranocchiando. Mi hai spiazzato in negativo, tu parli di un errore quando invece la tua emotività potrebbe essere una forza. Devi trasformare il tuo problema in una spinta per cantare ancora meglio, se lo nascondi diventa veramente difficile, devi metterlo nella tua musica perché se tieni fuori i tuoi sentimenti non puoi emozionare nessuno”.

Tish, tra le lacrime quindi spiega: “Quello che ho sentito è che non mi sono mai permessa un errore o che la mia vita privata si intrometta nel mio sogno, ma succede perché non sono una macchinetta. Ho lasciato che questo malessere interferisse col mio percorso. Ho paura ad aprirmi per una questione di difesa. Sono triste di averti deluso. L’ultima cosa che vorrei è farti cambiare idea su quello che sono”.

