Uomini e Donne, Alessandro contro Luisa Trono Over: “Tenersi la mano e abbracciarsi per me è troppo intimo”

Torna oggi una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, 19 marzo 2019. Al centro dello studio vediamo una vecchia conoscenza del parterre, Luisa e un nuovo corteggiatore, Alessandro di Genova. Tra i due la conoscenza si è chiusa, lui sta conoscendo una nuova donna, Chiara, in quanto con Luisa le cose a dire del corteggiatore del parterre maschile di Uomini e Donne vanno troppo veloci.

Leggi anche: Uomini e Donne, clamoroso abbandono tra i corteggiatori: “Ti amo ancora”

Alessandro e Luisa, U&D: “Troppo intimo”

Al centro dello studio arrivano Alessandro e Chiara i due stanno uscendo: “Ci siamo visti ieri sera, è stata una bella serata anche se c’era un po’ di imbarazzo dopo esserci sentiti solo al telefono. Abbiamo riso e scherzato ci siamo divertiti”. I due hanno intenzione di andare avanti a frequentarsi. “Io ti faccio accomodare perché non so se conosci Luisa e le sue reazioni, Alessandro prima usciva con lei e ora con te. Tra lui e Luisa non c’è stato un bacio, ma lei è molto arrabbiata”. Entra così in studio Luisa: “Ti sei sentito con un’altra quindi hai fatto lo stesso percorso che hai fatto con me. La conoscenza si è chiusa secondo me per motivi futili: lui ha trovato uno sfioramento di mani e un abbraccio troppo intimo, più di un bacio, tu Alessandro dirai la tua, ma è una cavolata”.

Maria De Filippi interviene dicendo che sapeva che Alessandro voleva chiudere perché era troppo avanti e lui si sentiva a disagio, ma Luisa dice che non è così. “Ognuno è fatto a modo suo – interviene Alessandro – Per me una manifestazione affettuosa avviene quando io provo dei sentimenti, non prima. Poi mi hai detto che verresti a vivere a Genova dove ci sono io anche in un attimo, per me è travisabile”. Interviene poi Gianni sostenendo che alcune donne sono troppo aggressive: “Dovete fare le donne, Alessandro è in difficoltà è da comprendere non da attaccare”.

Per ulteriori news su Uomini e Donne, Ida e Riccardo–> clicca qui