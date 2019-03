Uomini e Donne, la fake news della morte di Barbara travolge uno dei protagonisti del parterre.

Al centro dello studio arriva Giambattista, un personaggio molto controverso nel panorama di Uomini e Donne. L’uomo infatti aveva avuto una storia con una donna del parterre, ma si era poi scoperto che probabilmente i due erano d’accordo. Giambattista non ha però abbandonato lo studio e ora si sta frequentando con un’altra donna, scatenando l’ira di Gianni.

Uomini e Donne, la fake news della morte di Barbara

Durante la puntata di oggi però Giambattista ha voluto raccontare una cosa che lo ha colpito. Il corteggiatore del parterre maschile infatti si è imbattuto in una fake news che voleva Barbara, una delle donne del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne morta in un incidente stradale. Ovviamente era una bufala, Barbara sta benissimo e questa notizia falsa ha però scosso particolarmente il corteggiatore. “Ho letto scorrendo su Facebook che Barbara De Santis era morta, ho temuto devo dire la verità, mi sono spaventato. Ho mandato immediatamente un messaggio alla redazione per chiedere informazioni, ma poi ho visto che fortunatamente era una fake news. Io voglio solo dire che effettivamente bisogna fare un po’ di attenzione con queste cose. Io ho pianto, mi sono scese le lacrime in pochi istanti, quando poi la redazione mi ha dato la certezza che questa cosa era falsa mi sono sentito meglio. Ho scoperto che poi era successo anche a Tina e con Marco Firpo, ora se si capisse chi è la mano dietro a queste notizie così tragiche e false sarebbe bello”.

Una sorta di “paternale” fatta da Gianbattista che va a tirare un po’ l’acqua al suo mulino. Il corteggiatore infatti era stato accusato di essersi messo d’accordo con la sua ex compagna ed era stato “incastrato” da dei filmato. Il corteggiatore però è ancora convinto che sia stato tutto organizzato per creare, anche nel suo caso, una fake news.

