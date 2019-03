Uomini e Donne, ex corteggiatore rivela: “Vi dico tutta la verità sul programma”

Sono davvero tantissimi anni che Maria De Filippi conduce Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 è, infatti, una vera e propria colonna portante del palinsesto. Riscuotendo, giorno dopo giorno, un notevole successo. Sono tantissime, infatti, le coppie che vi hanno partecipato. E che, ancora oggi, stanno insieme. Così come è accaduto a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia, infatti, ad agosto diventeranno genitori del loro primogenito. Pochi mesi prima, invece, convoleranno a nozze. Pertanto, però, la domanda che tutti noi un po’ ci facciamo è: “Ma sarà tutto vero all’interno dello studio?” Ebbene. A svelare tutta la verità è un ex corteggiatore. Vediamo nel dettaglio di chi parliamo. E, soprattutto, cosa dichiara.

Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Sonia Lorenzini, ha svelato tutta la verità su Uomini e Donne. Ed, in particolare, sulla veridicità del famoso dating show. “Oggi ero in mensa e una signora mi ha fatto una domanda che, da due anni, è la più gettonata. Ovvero: ma ciò che vediamo a Uomini e Donne è tutto vero?”, esordisce così Emanuele su Instagram. In effetti, ammettiamolo, nonostante le storie d’amore nate all’interno del programma, facciano emozionare ed innamora tutti, ci chiediamo sempre se sia tutto vero o meno. Ebbene. Le parole di Emanuele sembrano essere molto chiare al riguardo. Eccole nel dettaglio: “Tutto ciò che vedete è vero al 100%”, dichiara l’ex corteggiatore. Insomma, la veridicità dello show non viene affatto messa in dubbio. Ovviamente, però, stando a quanto riferisce Emanuele, la redazione tende a ‘romanzare’ determinate storie. Anziché altre. Ma per il resto è tutto vero.

