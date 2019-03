Alba Parietti messaggio misterioso sui social: “Sei il fratello che non ho avuto…”

Alba Parietti è una delle showgirl ed opinioniste televisive più apprezzate dai telespettatori italiani. La sua schiettezza e sincerità, mescolate con un carattere forte la esaltano agli occhi del pubblico quando è di fronte alle telecamere. Gli italiani in questi mesi hanno potuto apprezzarla nelle vesti di opinionista all’interno del discusso reality show l’isola dei Famosi. Qui Alba si è messa in mostra, dimostrando di non avere peli sulla lingua. Soprattuto nel momento in cui ha dovuto dire la sua sul caso Fogli. Lì la Parietti non si è tirata indietro ed ha difeso a spada tratta il naufrago. Alba però non dà il meglio di se soltanto quando ci sono le telecamere accese. Ultimamente l’opinionista dell’Isola è molto attiva anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove scrive spesso profondi pensieri che fanno breccia nel cuore dei suoi followers.

LEGGI ANCHE -> Alba Parietti, il retroscena toccante su suo figlio: “Non l’ho mai fatto”

Alba Parietti, il messaggio che ha commosso tutti: il destinatario è un misterioso amico

Pochissimi minuti fa Alba Parietti ha postato sul suo profilo Instagram un suo selfie, dove si mostra come sempre in splendida forma. Quello che ha catturato l’attenzione dei fan è però la didascalia in allegato allo scatto fotografico. Qui Alba si cimenta in una profonda riflessione sull’amicizia, dedicando questo pensiero ad un suo amico misterioso che però non nomina e non tagga. Ecco le commoventi parole della Parietti: “Tu sei il mio amico, tu sai come fare, cosa dire, cosa non dire per starmi vicino. L’amicizia profonda è più importante di qualsiasi cosa. È la certezza di non essere sola, sei il fratello che non ho avuto, il padre che non ho più, il figlio che avrei voluto avere dopo Francesco, ma più facile, più comprensivo. Tu sopporti i miei difetti, quasi ti piacciono, tu proteggi le mie debolezze , tu mi difendi persino da me stessa. Tu condividi comportamenti e ideali. Tu perdi il tuo prezioso tempo per ascoltare, consolare accudire me. Tu ti fidi di me. Forse se avessimo deciso che questo sentimento così forte, si dovesse chiamare storia o amore, ci saremo persi tutto ciò che abbiamo e ciò che riusciamo a darci. Adorato amico mio”. Parole per nulla banali e molto profonde che hanno commosso i tantissimi seguaci della Parietti. Una domanda però sorge spontanea? Chi è la fortunata persona destinataria di queste significative ed emozionanti parole? Il mistero è aperto.

LEGGI ANCHE -> Alba Parietti caos su Instagram: è successo dopo il suo post sulle donne

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sui gossip legati all’opinionista tv del reality show l’Isola dei Famosi, Alba Parietti, allora CLICCA QUI