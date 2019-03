Amici 2019, clamoroso colpo di scena: ecco la decisione di Maria De

Mancano poche settimane al Serale di Amici. Sabato 30 marzo, infatti, ci sarà la prima puntata. Avremo modo, così, di poter vedere i giovani talenti in numerose sfide. Alla fine delle quali, si decreterà il nome della squadra vincente. E del conseguente eliminato della serata. Bisogna ammettere, però, che questa è sarà un serale davvero sorprendente. Maria De Filippi, infatti, ha pensato realmente a tutto. Non solo, infatti, la reginetta di Mediaset ha deciso di ‘chiamare’ come direttori artistici, due grandi dello spettacolo europeo. Ci riferiamo, infatti, a Ricky Martin. E Vittorio Grigolo. Ma ha pensato anche di stravolgere il regolamento. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Vi anticipiamo, però, che una cosa del genere non era mai accaduta prima.

Amici 2019, la decisione di Maria De Filippi spiazza tutti: non era mai accaduto prima

Mancano davvero poche settimane all’inizio del Serale 2019. Tutti i talenti, scelti dalla commissione, sono pronti ad esibirsi sul palco. E a mostrare le loro attitudini. Ed abilità. Tuttavia, però, Maria De Filippi, nelle ultime ore, ha applicato un totale stravolgimento del regolamento. Come svelato in un recente articolo, infatti, ben tre sono i talenti che non hanno avuto la possibilità di entrare alla fase finale del talent. Parliamo di Miguel, Federica e Federico. Ebbene. Proprio per loro, infatti, la conduttrice del programma ha offerto un’occasione davvero unica. Nonostante non siano stati ammessi al serale, i tre ragazzi hanno la possibilità di ripresentarsi ai casting per l’edizione successiva del talent. Ovviamente, però, ripartono completamente da zero. Insomma, ancora una volta la De Filippi spiazza tutti. Una cosa del genere, infatti, non era mai accaduta prima.