Ballando con le stelle, è ufficiale: anche l’ex ministro nel cast. A quanto pare anche Nunzia De Girolamo è nel cast del noto talent show.

Nella Tv italiana è tempo di nuovi palinsesti e nuovi programmi per le prime serate di Rai e Mediaset. Con l’avvento della primavera infatti, le reti televisive sono spesso solite fare vari cambi nei programmi in onda, soprattutto in prime time. Non fa eccezione Rai Uno, che da sabato 30 marzo vedrà prendere il via la quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, che altro non è che l’adattamento italiano del talent show Strictly Come Dancing, format britannico della BBC che è stato poi esportato in tutto il mondo. Come ogni anno dal 2005 a questa parte, da sabato 30 marzo sera sarà possibile ammirare sulla pista da ballo personaggi famosi e vip che si cimenteranno in un’arte non affine alle loro caratteristiche normali, ovvero quella della danza. A questi personaggi dello spettacolo saranno affiancati maestri di danza esperti che dovranno seguirlo passo dopo passo nella loro avventura nel programma. Il cast sarà formato tra gli altri da: Suor Cristina, Angelo Russo, Antonio Razzi, Marco Leonardi, Enrico Lo Verso, Jonathan e Kevin Sampaio, Ettore Assi, Lasse Matberg, Milena Vukotic, Manuela Arcuri, Pablo Daniel Osvaldo.

Tra le tante novità per quanto riguarda il cast di questa quindicesima edizione, una su tutte è rappresentata da Nunzia De Girolamo, politica italiana che dal 2013 al 2014, per quasi un anno, è stata ministro delle Politiche Agricole durante il governo di Enrico Letta, quando lei era in forza nel Nuovo Centrodestra. Per Nunzia De Girolamo si paventò poi un presunto coinvolgimento nello scandalo legato all’ASL di Benevento, motivo per cui nel gennaio del 2014 Nunzia De Girolamo si dimise dalla sua carica di Ministro delle Politiche Agricole prima che la Camera dei Deputati votasse una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Nel 2018 è tornata poi tra le fila di Forza Italia, tentando di essere rieletta alla Camera dei Deputati senza però avere successo in questa sua impresa. Per Nunzia De Girolamo, 43 anni nativa di Benevento, si tratta della seconda apparizione sugli schermi televisivi. Già in passato infatti ha collaborato nel programma di La 7 “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti. Vedremo ora come se la caverà in pista, in attesa dei terribili giudizi dei giudici del programma, con la giuria formata da: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith.

