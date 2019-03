Barbara D’Urso punge Lory Del Santo: “Sei abituata a uomini di quell’età”. Arriva subito la risposta.

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 marzo, tra i tanti ospiti di Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, c’è stata anche Lory Del Santo. Durante la fase conclusiva della puntata, la padrona di casa ha mandato in onda una clip che aveva come protagonista il figlio ventenne di Rocco Siffredi. Leonardo, questo il suo nome, ha recentemente iniziato a fare da testimonial ad una linea di slip per uomo. Il giovane primogenito di Rocco Siffredi ha catturato immediatamente l’attenzione di una persona in particolare che era presente in studio. Stiamo parlando di Lory Del Santo che ha fatto apprezzamenti sul giovane. In risposta a questi ultimi Barbara D’Urso ha stuzzicato la De Santo.

Barbara D’Urso stuzzica la sua ospite Lory Del Santo: la battuta in diretta televisiva

Dopo aver visto la clip mandata in onda con protagonista il figlio di Rocco Siffredi, Lory Del Santo ha affermato: “Quando una cosa è bella lo dico”. A questa affermazione dell’ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip, Barbara D’Urso ha risposto: “Per Lory Del Santo non sarebbe piccolo perché è abituata a quell’età”. Chiari riferimenti dunque della conduttrice di Pomeriggio Cinque alla attuale relazione sentimentale di Lory (la Del Santo è fidanzata con un uomo di 27 anni, lei ne ha 60, ndr). La D’Urso dunque ha voluto stuzzicare Lory che però non l’ha presa affatto male. L’ex concorrente del GF Vip ha replicato alla battuta con queste parole: “Gli uomini sono grandi velocemente”. Insomma un momento davvero esilarante che ha visto come protagoniste la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso e una delle sue ospiti in studio, ovvero la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo.

