Belen Rodriguez, clamoroso: altro che Stefano, spunta il terzo incomodo.

Da più di un mese oramai è l’argomento principale delle tantissime pagine di gossip. Stiamo parlando del presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini aveva paparazzato i due genitori del piccolo Santiago in atteggiamenti molto intimi. Tutto lasciava credere che il ritorno di fiamma ci fosse. Che Belen e Stefano, dopo anni dalla separazione, fossero tornati, in grand segreto, insieme. Nonostante ciò, né la showgirl argentina né il ballerino e presentatore di Made In Sud napoletano, hanno mai confermato la voce di un loro amore-bis. Negli ultimi giorni poi le voci legate al riavvicinamento si sono intensificate quando, attraverso i social, si scopre che Stefano ha partecipato alla festa di compleanno della mamma di Belen. Nel frattempo però spuntano fuori delle foto che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.

LEGGI ANCHE -> Colorado 2019, Belen e Paolo Ruffini di nuovo insieme: la verità sulla gelosia di Diana

Belen Rodriguez, altro che Stefano De Martino: la showgirl argentina beccata in compagnia di un altro uomo

LEGGI ANCHE -> Belen e Stefano sono tornati insieme? La risposta di Cecilia Rodriguez

Nonostante i tantissimi indizi di un importante riavvicinamento tra Belen e Stefano, spuntano delle fotografie inedite pubblicate dal giornale Diva e Donna che lasciano i fan a bocca aperta. Gli scatti ritraggono la bella argentina, ex del motociclista Andrea Iannone, in piacevole compagnia con il cestista Bruno Carella. Gli scatti risalgono a qualche tempo fa, ma soltanto oggi sono stati resti noti e pubblicati. Un possibile ‘terzo incomodo’ dunque che si interpone tra la showgirl argentina e il ballerino di Torre Annunziata. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna si nota infatti una certa intimità tra Belen ed il giocatore di basket che erano ad una cena tra amici. Come se non bastasse altri scatti della serata ritraggono un’altra vecchia conoscenza di Belen Rodriguez, ovvero Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi viene ripreso mentre entra nel locale quando oramai tutti erano usciti fuori.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sul possibile ritorno di fiamma tra la showgirl argentina, Belen Rodriguez, e il conduttore napoletano di Made in Sud, Stefando De Martino e non perderti nessuno scoop che li riguardi allora CLICCA QUI